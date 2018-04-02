В чемпионате России по футболу обострилась борьба за лидерство

«Спартак», «Зенит» и ЦСКА сумели приблизиться к лидеру Премьер-Лиги «Локомотиву».

«Зенит» одержал первую победу в РФПЛ в нынешнем календарном году и впервые с сентября выиграл матч на выезде. Команда Робертом Манчини одолела очень крепкую «Уфу» со счетом 2-1. Этот успех не только сохранил позиции «Зенита» в гонке за лидером, но и обезопасил его от преследования со стороны все той же «Уфы». Впрочем, питерцы слегка отстают от «Спартака» и ЦСКА, которые в эти выходные тоже победили и то же со счетом 2-1. Красно-белый управились с «Тосно», красно-синие с «Ростовом», причем победный гол армейцев вновь забил шведский опорник Понтус Вернблум, который в нападении столь же хорошо, как и в разрушении. А вот «Краснодар» потерял очки в матче с «Анжи» и теперь может забыть о погоне за «Локомотивом». Железнодорожники в субботу уступили «Амкару», сделав большой подарок конкурентам. «Спартак» сейчас отстает от «Локомотива» всего на два очка, правда, у команды Юрия Семина есть еще игра в запасе.

Чемпионат России завершится в начале мая.