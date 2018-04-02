В Пхеньяне впервые с 2005 года состоялся концерт южнокорейских артистов
В Пхеньяне впервые с 2005 года состоялся концерт южнокорейских артистов. На гастроли приехали более 160 певцов и музыкантов. Концерт прошел при полном аншлаге, на нем присутствовал и лидер КНДР Ким Чен Ын, его сестра и жена. Завтра артисты дадут еще один концерт.
Комментарии9
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kryymsdyk 02 апреля 2018 | 10:17
НАТО повернулось к Ыну пряником, а к Пыну кнутом
snips 02 апреля 2018 | 10:19
Любое азиатское шоу это аншлаг - стадный инстинкт, клубы говеные и музня караоки стайл
rom8883 02 апреля 2018 | 10:21
Еду они с собой привезли?
naivnyk 02 апреля 2018 | 10:33
Коробит подпиндоскиков, разговор идёт )
andre_klimov 02 апреля 2018 | 10:38
naivnyk:
Не, как раз корёжит тех, кто "дружил с Ыном против пиндосов". А за корейцев радоваться пока ещё рано, но зато появилась надежда. Хочется, что бы наконец они смогли хотя бы ездить на могилы предков и друг другу в гости.
stoned_fox 02 апреля 2018 | 10:45
andre_klimov: А никто против пиндосов не дружил, просто помогали народу в тяжёлой ситуации, не требуя ничего взамен в отличии от той самой пиндосии, которой ой как хочется построить "демократию", та на самом деле установить своё влияние.
И если эта самая пиндосия не будет лезть своими грязными руками в процесс сближения народов, то всё будет нормально.
vladimirbelarus 02 апреля 2018 | 10:40
Ынчик сдался, СССР тоже разрушился от джаза и джинсов. Таки сев.корейцы от зависти передохнут. Смартфончики, ноутбуки и независимые СМИ - вот, что их погубит.
stoned_fox 02 апреля 2018 | 10:48
vladimirbelarus: А при чём тут америка?! Смартфонами их Китай снабдит, как шмотками. А про независимые СМИ оч смешно.!
s011ma 02 апреля 2018 | 10:47
То есть мы теперь уже круче Ына. Далеко пойдём...