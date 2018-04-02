В Пхеньяне впервые с 2005 года состоялся концерт южнокорейских артистов. На гастроли приехали более 160 певцов и музыкантов. Концерт прошел при полном аншлаге, на нем присутствовал и лидер КНДР Ким Чен Ын, его сестра и жена. Завтра артисты дадут еще один концерт.