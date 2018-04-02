Количество авиарейсов между Россией и Таджикистаном ограничивается с сегодняшнего дня

В Душанбе надеются разрешить проблему на переговорах.

Самолеты компаний «Уральские авиалинии», UTair, «Сибирь» и «Северный ветер» с сегодняшнего дня не могут выполнять рейсы из целого ряда российских регионов в Душанбе и Худжанд. Власти Таджикистана отозвали разрешения, а Росавиация предупредила об аналогичных решениях в отношении лайнеров компаний «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр». Перевозчики уже возвращают деньги на отмененные рейсы, передает ТАСС. Участники рынка предупреждают, что разгорающийся конфликт может привести к отмене около трети рейсов между двумя государствами. Он возник после того, как в конце марта Душанбе отменил полеты нескольких российских авиакомпаний. Спустя несколько дней Минтранс пошел на ответные меры. Это уже не первый случай в российско-таджикских отношениях. Год назад авиасообщение между двумя государствами тоже ограничивалось. Тогда это было сделано в ответ на отказ Душанбе согласовать в полном объеме полеты компании «Ямал» из подмосковного Жуковского.

В Москву завтра должна прилететь делегация авиационных властей Таджикистана. В российской столице запланированы переговоры по проблеме авиасообщения.