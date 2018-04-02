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10:02, 02 апреля 2018

Количество авиарейсов между Россией и Таджикистаном ограничивается с сегодняшнего дня

В Душанбе надеются разрешить проблему на переговорах.

Самолеты компаний «Уральские авиалинии», UTair, «Сибирь» и «Северный ветер» с сегодняшнего дня не могут выполнять рейсы из целого ряда российских регионов в Душанбе и Худжанд. Власти Таджикистана отозвали разрешения, а Росавиация предупредила об аналогичных решениях в отношении лайнеров компаний «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр». Перевозчики уже возвращают деньги на отмененные рейсы, передает ТАСС. Участники рынка предупреждают, что разгорающийся конфликт может привести к отмене около трети рейсов между двумя государствами. Он возник после того, как в конце марта Душанбе отменил полеты нескольких российских авиакомпаний. Спустя несколько дней Минтранс пошел на ответные меры. Это уже не первый случай в российско-таджикских отношениях. Год назад авиасообщение между двумя государствами тоже ограничивалось. Тогда это было сделано в ответ на отказ Душанбе согласовать в полном объеме полеты компании «Ямал» из подмосковного Жуковского.

В Москву завтра должна прилететь делегация авиационных властей Таджикистана. В российской столице запланированы переговоры по проблеме авиасообщения.

Комментарии

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mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 10:09


Очень хорошо.
Пусть таджики в своей стране живут, а россияне - в своей.

max3446 02 апреля 2018 | 10:18

Киев не готов ко всем вытекающим из введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» последствиям, а украинцы рискуют остаться без газа, об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире украинского телевидения.

«Определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится. Проблема в том, что это будут не такие объемы как сейчас. Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 (миллиардов — прим. РВ) кубометров в год, что не будет нужно. Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением», — объяснил Землянский.

По его словам, снижение объема транзита неизбежно приведёт к тому, что из четырех магистральных газопроводов пригодным для эксплуатации останется только один, что в свою очередь приведёт к тому, что без газа останутся большинство украинских потребителей.

К такой ситуации, по мнению Землянского, в «Нафтогазе» не готовы, а Киеву стоит уже сейчас продумывать уход от негативных последствий.

gs1112 02 апреля 2018 | 10:31

max3446: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея. Гл. 7:3—5.

max3446 02 апреля 2018 | 10:33

gs1112: а какое тут может быть бревно у Газпрома?

pravdatut 02 апреля 2018 | 10:33

max3446: Иксперт или проплаченный или тумак?? Два газопроводы будут распределять свой газ- 20 млрд. м3. третий будет распределять газ поступающий с Запада. Четвертый- РФ будет за него плотить, как за резервный для надежности газоснабжения Европы.

max3446 02 апреля 2018 | 10:39

pravdatut: вам бы прежде чем такие опусы писать грамматику подучили бы, или в хохляндии уже совсем русский язык забыли? раз вы плОтите?

putin_itogy 02 апреля 2018 | 10:34

Таджики самая гордая нация на всём среднем Востоке.
Понты кидать могут, похлеще Вощьдя чекистов.

pravdatut 02 апреля 2018 | 10:37

Таджики молодцы, торгуются и находят оправдание для периориентации полетов в южные страны. А РФ сама себя изолирует по той причине, что много осталось советско-имперских комплексов!!

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