Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников своего структурного подразделения в Кемерове
Проверка показала, что они допустили нарушения при охране торгового центра «Зимняя вишня».
Обращение в Следственный комитет поручил направить директор Росгвардии Виктор Золотов. Речь идет о кемеровском Центре лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, входящем в федеральную службу. Именно этот Центр контролировал работу частной охранной организации «Центр защиты», которая обслуживала сгоревший торговый комплекс, пишет газета «Коммерсантъ». Как объяснил изданию советник Золотова Александр Хинштейн, лицензия ЧОПа не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования. Поэтому охранники не проходили специальной подготовки и оказались не готовы к экстремальной ситуации. У компании также не было права осуществлять пультовую охрану, хотя в договоре с ТЦ есть пункт о выезде группы быстрого реагирования. По мнению руководства Росгвардии, в кемеровском подразделении не могли не знать об этих нарушениях. После пожара «Центр защиты» подал заявление о ликвидации юридического лица.
Как ранее стало известно, предприятие было учреждено сыновьями покойного Павла Блинкова, который занимал должность замначальника управления вневедомственной охраны ГУВД по Кемеровской области. Принадлежащие им структуры работали в том числе по госконтрактам.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 10:07
Видимо, стравливанием мильтонов занимаются враги из-за рубежа - Госдеп, Пентагон и ЦРУ - которым выгодно, чтобы мильтоны грызлись между собой как собаки, а не охраняли мирный труд и спокойный сон рострудящихся?
patrik04 02 апреля 2018 | 10:18
Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников своего структурного подразделения в Кемерове...
Виновные должны быть наказаны, но публично просить возбудить уголовное дело против своих товарищей, как-то это слишком по-"шендеровичевски". Защищать их не надо, но самим инициировать разбирательство - это перебор.
aleksandr39 02 апреля 2018 | 10:24
patrik04: Так что ,будут судить в Нюрнберге боевиков -наемников -российских граждан -военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " ???
igc 02 апреля 2018 | 10:37
mikhail_spb_: Ты забыл Украину, там же Правый Сектор с визитками Яроша, Кровавый Пастор, жуткая СБУ + Кролик-Чеченец!
max3446 02 апреля 2018 | 10:09
Трупоеды по обе стороны российско-украинской границы с нетерпением смотрели в сторону опалённого трагедией Кемерово и ждали бунта. Того самого. Русского. Бессмысленного и беспощадного.
Они потирали потные от возбуждения ладошки и предвкушали. Что вот сейчас-то уж точно начнётся. И если не в Москве, то хотя бы на Кузбассе запылают покрышки, полетят коктейли Молотова, а растерзанные тела чиновников повесят на главной площади на фонарных столбах.
Но, несмотря на все усилия, приложенные для этого сетевыми стервятниками, с первых часов трагедии подогревавшими публику вбросами и накручивавшими местных рассказами о сотнях погибших, которых власть от них скрывает, — ничего не произошло. Ни в день трагедии, ни после, когда обезумевшие от горя люди вышли на митинг.
Нет, в какой-то момент казалось, что вот-вот ситуация взорвется. Но, несмотря на массу спичек, которые заботливо подносились к этой людской «пороховой бочке», майдан так и не случился.
И это стало самым большим разочарованием, которое постигло неполжЫвцев со светлыми лицами. Они действительно огорчены. Ведь их лишили очередной надежды, что те, кто пережил самые страшные и чёрные дни в своей жизни, — воплотят их мечту о майдане. И теперь, еле скрывая душащую их злость, они вымещают все своё негодование на человеке, который в этой трагедии потерял троих детей, жену и сестру.
Именно он больше всех не оправдал их доверия. Именно он не только не возглавил бунт, но и позорно «слился», назвав Путина царем и заявив, что площадные акции были своего рода провокацией и отвлекающим маневром.
И теперь его за это смешивают с дерьмом.
spb_aborigen 02 апреля 2018 | 10:20
max3446:
Сколько нынче за такой бред платят? На дошик хватает?
max3446 02 апреля 2018 | 10:23
spb_aborigen: и что же в написанном неправда?
eniro 02 апреля 2018 | 10:34
max3446:- Домашняя заготовка на тему трагедии. А что на тему? - Пока нет в методичке, а за самостоятельное (кроме укропов, геев, пиндосов и т.п. могут оштрафовать).
eniro 02 апреля 2018 | 10:15
Расширить полномочия Росгвардии и, соответственно, перечень законных мер ею применяемых, а также избавиться от неугодных замов- вот цель самобичевания В.Золотова (М.Скуратова) .
vvs7651 02 апреля 2018 | 10:17
Начните, хотя бы, с самого Золотова. Он давно уже возглавляет эту мусорную корзину...
vasya_von_smetankin 02 апреля 2018 | 10:26
Чем больше козлов отпущения - тем меньше настоящих виновников трагедии.
fontendet 02 апреля 2018 | 10:38
К ответственности? А ведь никакой ответственности в ФЗ о Нацигвардии не предусмотрено – там ВООБЩЕ НЕТ НИКАКОГО НАКАЗАНИЯ, они даже не исполняли во время задержаний на митингах положение об уведомлении прокурора по каждому случаю в течение 24 часов - НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ.
Этот суррогат из 100% военных, но без трибуналов, без присяги народу - при присяге онли Путину и работе с населением (военные категорически не должны этого делать) - совершенно неуправляемы и на них нет никакой управы кроме другой военной силы.
Это полный нонсенс когда военные должны отчитываться перед гражданской прокуратурой, при этом как их судить непонятно - гражданский суд не может судить военных при звании - процедуры разжалования и снятия званий нет в принципе.
Короче Путин сделал подобие опричников.
Статья 18 пункт 9 позволяют им просто убивать граждан РФ без какой-либо ответственности.
fontendet 02 апреля 2018 | 10:48
fontendet: эксперты давно объясняли зачем вообще сделали эту нацигвардию, это полная копия с вооруженных сил созданных в Сирии и Египте (у Мубарака не получилось) для противостояния революциям, само существование этого рода войск – это плевок МВД и полиции, которые уже признаны предателями в случае революционного переворота, тк полиция автоматически перейдет на сторону протестующих все-таки думая о своем будущем месте в обществе, общество и полиция не могут существовать друг без друга, а вот без прыща Путина вполне обойдутся. Это совершенно личные преданные войска диктатора, которые призваны уничтожать всех, включая полицию и МВД и даже они будут стрелять в ФСБ если потребуется, у них нет никакой функции кроме охраны своего главаря и у них нет и не может быть никакого места в обществе - поэтому они так ужасно смотрятся и никак не могут установиться в нем, сотрудники Рос-наци-гвардии обречены на уничтожение изначально, тк воплощают собой прямо таки вирус в обществе, которому не подчиняются, хотя и пользуют все его ресурсы. Я бы не советовал никому идти туда на работу, потом не отмоетесь - неизвестно еще как следующая власть поступит со списками этих работников, если они например начнут расстреливать протесты.
vtodorol 02 апреля 2018 | 10:47
ЗОЛУПО (ЗОЛотовскаяУбогаяПОлиция)
via4eslavdenisov 02 апреля 2018 | 10:50
Идиотизм уровня, выше которого уже трудно придумать. Это надо же, начальник подчинённой ему службы, просит разобраться и наказать своих сотрудников, а сам то что, уже даже на это не способен. Не иначе как по совету подлеца Хинштейна, тот уже поднаторел в подлянках по отношению к Грудинину, и теперь нашел для себя новое поприще, как спихнуть ответственность на других. Вот же прости Господи, Хинштейн -гвардеец, смешнее только Хинштейн- оленевод.