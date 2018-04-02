Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников своего структурного подразделения в Кемерове...

Проверка показала, что они допустили нарушения при охране торгового центра «Зимняя вишня».

Обращение в Следственный комитет поручил направить директор Росгвардии Виктор Золотов. Речь идет о кемеровском Центре лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, входящем в федеральную службу. Именно этот Центр контролировал работу частной охранной организации «Центр защиты», которая обслуживала сгоревший торговый комплекс, пишет газета «Коммерсантъ». Как объяснил изданию советник Золотова Александр Хинштейн, лицензия ЧОПа не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования. Поэтому охранники не проходили специальной подготовки и оказались не готовы к экстремальной ситуации. У компании также не было права осуществлять пультовую охрану, хотя в договоре с ТЦ есть пункт о выезде группы быстрого реагирования. По мнению руководства Росгвардии, в кемеровском подразделении не могли не знать об этих нарушениях. После пожара «Центр защиты» подал заявление о ликвидации юридического лица.

Как ранее стало известно, предприятие было учреждено сыновьями покойного Павла Блинкова, который занимал должность замначальника управления вневедомственной охраны ГУВД по Кемеровской области. Принадлежащие им структуры работали в том числе по госконтрактам.