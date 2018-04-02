В Госдуму внесен законопроект о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство
В Госдуму внесен законопроект, который позволит блокировать в течение дня информацию в интернете, признанную судом порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Авторы документа, депутаты-единороссы, пояснили, что законопроект должен повысить уровень исполнения судебных решений. Эксперты считают, что инициатива связана в том числе и с трагедией в Кемерово, после которой в сети появилось много непроверенной информации.
Комментарии58
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bazilgu 02 апреля 2018 | 10:53
Еще одно, 10000493873-е доказательство трусости путинской власти.
mavreh 02 апреля 2018 | 10:55
В своё время один фараон приказывал Нилу не разливаться.
Но Нил ослушался, и фараон повелел его высечь плетьми.
aleks50 Алексей Клубников 02 апреля 2018 | 10:56
Не затрагивайте говно, оно святое, путинское.