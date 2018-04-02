В Госдуму внесен законопроект о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство

В Госдуму внесен законопроект, который позволит блокировать в течение дня информацию в интернете, признанную судом порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Авторы документа, депутаты-единороссы, пояснили, что законопроект должен повысить уровень исполнения судебных решений. Эксперты считают, что инициатива связана в том числе и с трагедией в Кемерово, после которой в сети появилось много непроверенной информации.