Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев завтра начнет встречаться с родственниками пострадавших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Программа помощи рассчитана на долгие годы, особенно это касается детей, которые остались без родителей, — сказал Цивилев.

Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997-го года, в воскресенье объявил о том, что добровольно уходит в отставку.