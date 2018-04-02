Сергей Цивилев завтра начнет встречаться с родственниками пострадавших во время пожара в торговом центре
Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев завтра начнет встречаться с родственниками пострадавших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Программа помощи рассчитана на долгие годы, особенно это касается детей, которые остались без родителей, — сказал Цивилев.
Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997-го года, в воскресенье объявил о том, что добровольно уходит в отставку.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 09:39
Видимо, назначенец кремлежуликов действительно верит, что он занял пост на "долгие годы"?
Мечтает побить рекорд тулейки?
evgolius7 02 апреля 2018 | 09:51
Есть цивилёв - есть Кемерово, нет цивилёва - нет Кемерово!
luger_max_otto 02 апреля 2018 | 09:40
С провокаторами, делающими имя на крови, да? С вставанием на колени перед каждым?
perrrkele_satttana 02 апреля 2018 | 09:57
завтра Цивилев начнет пиариться - так бы и написали
socialism 02 апреля 2018 | 09:57
Американский сенатор до пожара в Кемерово: "Наши санкции против России не срабатывают. Нам нужно сделать так, что бы России стало больно".
Другой американский сенатор после пожара в Кемерово:"Что бы мы ни предпринимали против России, ничто не работает. Нужно отрезать Россию от европейских потребителей нефти и газа.
vlabumur 02 апреля 2018 | 09:58
О данном господине у меня создалось крайне отрицательное мнение.