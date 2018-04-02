Фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова стал главным победителем кинопремии «Ника»
Церемония состоялась вчера вечером в Москве. Картина признана лучшим фильмом 2017-го года, а Борис Хлебников получил награду как лучший режиссер, кроме того отмечены сценарий и исполнители главных мужской и женской ролей. Почетный приз «честь и достоинство имени Эльдара Рязанова» получил народный артист Владимир Этуш.
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