Фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова стал главным победителем кинопремии «Ника»

Церемония состоялась вчера вечером в Москве. Картина признана лучшим фильмом 2017-го года, а Борис Хлебников получил награду как лучший режиссер, кроме того отмечены сценарий и исполнители главных мужской и женской ролей. Почетный приз «честь и достоинство имени Эльдара Рязанова» получил народный артист Владимир Этуш.