Первый беспилотный летательный аппарат «Почты России» потерпел крушение сразу после взлета, сообщил корреспондент FlashSiberia. Беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй. В церемонии запуска участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. Беспилотник врезался в жилой дом и восстановлению не подлежит, пострадавших в результате этого инцидента нет.