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09:32, 02 апреля 2018

Первый беспилотный летательный аппарат «Почты России» потерпел крушение сразу после взлета

Первый беспилотный летательный аппарат «Почты России» потерпел крушение сразу после взлета, сообщил корреспондент FlashSiberia. Беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй. В церемонии запуска участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. Беспилотник врезался в жилой дом и восстановлению не подлежит, пострадавших в результате этого инцидента нет.

Комментарии

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aorswen 02 апреля 2018 | 09:38

ахаха

djuga 02 апреля 2018 | 09:41

aorswen: ахаха
=====================================================

В этот раз "что-то пошло не так..."
Сделают выводы, поправят... Когда-нить получится, наверное.

navsegda 02 апреля 2018 | 09:51

djuga: ну конечно жидобандеровцы сбили , по указке вашингтонского обкома и Терезы Мей лично

navsegda 02 апреля 2018 | 09:57

navsegda: испанский диспетчер лично слышал переговоры лётчика Волошина с Порошенко

vasyakirin 02 апреля 2018 | 10:00

navsegda: беспилотник отечественной разработки на базе "сатаны"?

vasilevich58 02 апреля 2018 | 10:02

"Крокодил не ловится,
Не растёт кокос..."

vezdehod 02 апреля 2018 | 10:04

Батуты нужно запускать - они уже отработаны.

stoned_fox 02 апреля 2018 | 10:31

djuga: В этот раз "что-то пошло не так..."
https://clck.ru/D6xWg

poluputing 02 апреля 2018 | 09:50

aorswen: riots: злорадствовать нехорошо, думаю просто батюшку не пригласили освятить.

afrikanez 02 апреля 2018 | 10:08

poluputing: Они же буддисты, им пофиг.

olegleon 02 апреля 2018 | 09:39

"Беспилотник врезался в жилой дом и восстановлению не подлежит"

вспомнилось "яка страна, таки и теракты".

aleksandr39 02 апреля 2018 | 09:41

olegleon: Не смогли встать с колен .

koltak76_ 02 апреля 2018 | 10:12

aleksandr39: 20 лет Путен страну с колен подымал..
а здесь этот треклятый беспилотник, все испортил..

akrayzler 02 апреля 2018 | 10:50

aleksandr39: Не смогли встать с колен . Идиет! Так на коленке аппарат и делали.

hunterhead 02 апреля 2018 | 09:44

olegleon: "яка страна, таки и теракты".

За то у Вовки есть оружие, не имеющее аналогов в мире...:-D

kissa_ 02 апреля 2018 | 09:52

hunterhead:

Путинские портянки гордятся тем, что литовские девушки с вынуждены сосать за рубли.

hunterhead 02 апреля 2018 | 10:35

kissa_: "Путинские портянки гордятся тем, что литовские девушки с вынуждены сосать за рубли."

А ты кто, литовская девушка за 11.80, kissa? :-D

dorin1987 02 апреля 2018 | 09:53

hunterhead: /За то у Вовки есть оружие/ - Круче! У него есть мультики)

gluhoy2250 02 апреля 2018 | 10:03

dorin1987: Во радостные хохлы от такой новости изо всех щелей по вылизали.

dorin1987 02 апреля 2018 | 10:12

___: /хохлы/ - награда.
/Во радостные/ - А что не так? За 4 года режима царька РФ и подобные Вам выписал и украинцам право на злорадство, так что претензии - к зеркалу.

kissa_ 02 апреля 2018 | 10:48

dorin1987:


А ты, вонючий сепар, чего не на мове гундосишь?
Нанюхался кацапской портяни?

Будем надеяться, что нормальные украинцы окончательно решат вопрос с вами, русскоязычными предателями, ибо вы по-любому предадите Украину так же, как вы предали Россию.

dorin1987 02 апреля 2018 | 10:51

_____: /А ты, вонючий сепар, / - Награда.
/чего не на мове гундосишь/ - Из уважения к Вам и вашим коллегам, которые не способны понять чужого языка.
/нормальные украинцы/ - Определение "нормального украинца" в студию?
/предали Россию. / - Что-то не помню, что бы Украина брала какие-то обязательства по отношению к режиму царька РФ? Напомните, в чем выражается это ваше т.н. "предательство"? (только прошу, если смысл в ымперском комплексе неполноценности РФ - лучше промолчите, сойдете за умного).

kissa_ 02 апреля 2018 | 10:56

dorin1987:

Твои коллеги, Путинский холуёк, сейчас дымят в Ольгино.

Петр Алексеич - молодчик, сразу определил, что надо опираться на настоящих украинцев, а не на вас ватных портянок и латентных сепаров, брезгующих своей певучей мовой на потеху кацапам.

koltak76_ 02 апреля 2018 | 10:14

hunterhead: За то у Вовки есть оружие, не имеющее аналогов в мире..
------------------------------------------------------------------------------------------------
У Толстого Ына тоже классные игрушки есть!!

navsegda 02 апреля 2018 | 09:55

olegleon: крокодил не ловится , не растёт кокос ....

vilingrad 02 апреля 2018 | 09:40

Из говна и жердочек- Потому тяжелее воздуха:)

gvs 02 апреля 2018 | 09:40

Наверно, Рогозин мероприятие курировал )))

goshan31 02 апреля 2018 | 09:40

Упс.

justlooking 02 апреля 2018 | 09:41

Простой беспилотник. А как же ракетьі с непредсказуемой траекторией?

ze_danil 02 апреля 2018 | 09:42

justlooking: ну дык вот она и есть - непредсказуемая траектория

mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 09:41


Это был действительно бурятский беспилотник или китайский аппарат?
Кстати, для управления им тоже нужны определённые навыки, которых не было у работников почты.

wuwer 02 апреля 2018 | 09:46

mikhail_spb_: А на фига заморачиваться обучением работников почты...
.если всё делается для галочки, для рапорта об очередном успехе...
сегодня в голову мысля ударила...а завтра чтобы всё было

seryj_wolk 02 апреля 2018 | 09:42

Летел, как путиноракета по непредсказуемой траектории.

tomorrow_never_knows 02 апреля 2018 | 09:44

Теперь официально будут посылки пропадать.

riots 02 апреля 2018 | 09:45

Нужно просто убрать дома с маршрута беспилотника.

navsegda 02 апреля 2018 | 09:48

Кто нибудь удивлён ? )

perepusk 02 апреля 2018 | 09:49

Это англичане!!!!

snegir_pravosekovich 02 апреля 2018 | 09:50

Батут недостаточно сильно натянули

ha12raz 02 апреля 2018 | 09:52

Хоть крылья у него были, не стырили до взлета ?

sasass 02 апреля 2018 | 09:53

У умирающей почты не могут быть не умирающим ничего...

sensei54 02 апреля 2018 | 09:54

Это общемировая статистика. Как чёрная кошка через дорогу.
Когда летательный аппарат еще в процессе испытаний решают продемонстрировать большим начальникам, авария почти гарантирована.

putin_itogy 02 апреля 2018 | 09:56

Вася слесарь,
не похмелился,
и изолентой не прикрутил рулевую тягу. ))

murad_manapov 02 апреля 2018 | 10:01

эрдоган ничего не сказал на это?

boda 02 апреля 2018 | 10:06

"Беспилотник врезался в жилой дом и восстановлению не подлежит, пострадавших в результате этого инцидента нет."
"Редкая птица долетит до середины Днепра", поэтому у беспилотника "Почты России" просто нет шансов)))
Наверное адрес получателя неправильно был указан, вот и "искусственный интеллект" направил беспилотник отправителю)))

ulagai 02 апреля 2018 | 10:08

Зачем было вы.бываться?Повезли бы на телеге,как обычно.Хотели как взрослые,по цыфровому.

koltak76_ 02 апреля 2018 | 10:09

Вот видите!! А вы все Путена ругаете!
Не прошло и 20 лет, до чего дошел прогресс,
До невиданных чудес! Наша почта сама летает,
А телеграммы приносит Электроник со скоростью 300 км/ч!
Илон Маск нервно курит в сторонке!!

max3446 02 апреля 2018 | 10:16

22 июля 2016 года Польский Сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, совершенные украинскими националистами в период 1939–1945 годов на территории Волыни, восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

Затем членом Парламента Польши Робертом Винницким был подготовлен «Проект резолюции Совета безопасности ООН о признании геноцида поляков, совершенного украинскими националистами в годы Второй Мировой Войны».

И хотя этот документ официально не был зарегистрирован, сам факт его написания — тревожный сигнал. Ведь не стоит забывать, что Польша в период 2018–2020 года является непостоянным членом СБ ООН. Хорошая возможность воспользоваться положением.

Еще одним ударом под дых стала, наделавшая столько шума, новая редакция закона «Об Институте национальной памяти», в простонародье прозванном «законом о бандеризме».

Несмотря на просьбы американских и европейских коллег, а также угрозы санкций, польский президент Дуда не посчитал нужным ветировать данный документ и после подписания, направил его в Конституционный суд на проверку.

Вишенкой же на торте можно считать анкету, которую теперь «просят» заполнять всех, кто въезжает в Польшу со стороны Украины.

Вот неполный перечень вопросов, на которые необходимо ответить при пересечении польско-украинской границы:

1. Вы знаете, что на территории Республики Польша, а также за ее пределами предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы до трех лет за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание преступлений украинских националистов?

2. Вы состоите или когда-либо состояли в украинских националистических организациях, таких как ОУН*, УНА-УНСО*, С14, СНА, ВО «Тризуб» им. Степана Бандеры*, «Правый сектор»*, ВО «Свобода», «Державная инициатива Яроша»?

3. Вы считаете оправданным искажение истории путем оправдания преступлений украинских националистов времен Второй мировой войны?

ostapbey 02 апреля 2018 | 10:36

max3446: так это ты, юрыст, в том доме сидел??
И почта россии тебе доставила отправление???
Даже???

sarbus 02 апреля 2018 | 10:18

"...говорил я тебе - место проклятое, а ты "руки из жопы,руки из жопы..."

mikr 02 апреля 2018 | 10:22

Недавно на тему беспилотников проскочила еще одна интересная информация

http://gordonua.com/news/worldnews/vpervye-v-istorii-bespilotnyy-avtomobil-sbil-nasmert-peshehoda-237345.html

На мой взгляд, это происшествие могло бы стать гораздо более удобным объектом для насмешек эховских остряком, чем сегодняшняя новость.

ostapbey 02 апреля 2018 | 10:38

mikr: а как тебе удолось вывернуться из под колес этого грузовика?? Аааа.. Ясно..
Ты же обладаешь микроскопическим размером и между шипов протектора спрятался?? Что и спасло твою микроскопическую жизнь!!
Даже??

evgpekar 02 апреля 2018 | 10:43

" Беспилотник врезался в жилой дом и восстановлению не подлежит, пострадавших в результате этого инцидента нет."
Кто не подлежит восстановлению?

ostapbey 02 апреля 2018 | 10:45

evgpekar: а вот Юрыст, получатель "почты-россии" уцелел.. МАХ 34-46 % и отправление получил.
Даже..

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