В деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» появляются дополнительные свидетели, рассказал журналистом полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло. Он подчеркнул, что до общественности будет доводиться максимальное количество информации, но есть и понятие «тайна следствия», — сказал полпред. Он добавил, что в Кемерово через несколько дней снова приедет глава следственного комитета Александр Бастрыкин.