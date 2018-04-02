В деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» появляются дополнительные свидетели
В деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» появляются дополнительные свидетели, рассказал журналистом полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло. Он подчеркнул, что до общественности будет доводиться максимальное количество информации, но есть и понятие «тайна следствия», — сказал полпред. Он добавил, что в Кемерово через несколько дней снова приедет глава следственного комитета Александр Бастрыкин.
Комментарии4
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justlooking 02 апреля 2018 | 09:39
Не тот ли єто Меняйло, которого Крьім еле сдьіхался?
aleksandr39 02 апреля 2018 | 09:44
Свидетели покажут фотографии " распятого мальчика " сделанные летчиком Волошиным ,которые он передал Мишке Леонтьеву .
boda 02 апреля 2018 | 10:08
aleksandr39: Круче, нашли "несгораемую визитку Яроша".
ly4_sveta 02 апреля 2018 | 09:57
Понятие ,,тайна следствия" для кого? От кого?
Вот все и подведут под это понятие. Путинским
продажным и вороватым холуям, с ним во главе,
нет веры ни в чем.