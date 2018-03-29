Мероприятия в поддержку детей-аутистов пройдут сегодня в ряде городов России
Они будут носить культурный и образовательный характер, — рассказала «Эху» исполнительный директор региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» Елена Багарадникова.
Мероприятия, посвященные всемирному дню информирования об аутизме, устраивает также Пушкинский музей, Московская консерватория и Российская детская государственная библиотека.
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