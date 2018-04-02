Стали известны подробности всех семи эпизодов уголовного дела в отношении братьев Магомедовых
Владельцы группы «Сумма», напомню, подозреваются в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.
Один из главных эпизодов громкого дела связан с хищением больше 750 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде – об этом уже сообщалось ранее. Похожая ситуация сложилась и с подрядом компании «Интэкс» по расширению острова Крестовский в Петербурге. Как пишет «Коммерсант», следователи сочли, что намыв территории был произведен с нарушениями, и также обнаружили в этом следы хищений. Третий эпизод связан с Объединенной зерновой компанией, совладельцем которой является группа «Сумма». Речь в нем идет о сорванных поставках с Украины по уже оплаченным контрактам.
Наконец, еще четыре эпизода дела касаются махинаций при поставках оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге, подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и аэропорта Храброво в Калининграде. Следствие утверждает, что обвиняемые специально завышали стоимость оборудования и работ или занижали их качество.
31 марта Тверской суд столицы отправил братьев Магомедовых и главу компании «Интэкс» Артура Максидова под арест на два месяца. Каждому из подозреваемых грозит до 25 лет колонии.
Комментарии8
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aleksandr39 02 апреля 2018 | 09:10
Братья ничем не отличаются от тех же Ротенбергов или Сечина .
neburzhui2 02 апреля 2018 | 09:13
aleksandr39:
А это и им на заметку -
У Господа Бога неприкасаемых нет.
aleksandr39 02 апреля 2018 | 09:17
neburzhui2: Так что ,теперь ждать пока не помрет " великий вождь " ?
poluputing 02 апреля 2018 | 09:18
aleksandr39: отличаются, у них "крыша" оказалась дырявой и не фик было поддерживать дальнобоев. А главное, увидите кому их бизнес достанется. Просто коврижка стала жиже и гады начнут кушать друг дружку, но и у вас отберут чего-нибудь, не сомневайтесь
mavreh 02 апреля 2018 | 09:14
В России опасно быть богатым...
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 09:14
С годами крысиный король начал замечать за собой теплые чувства. Чувства эти неизменно возникали к жирненьким, лоснящимся крыскам (независимо от пола). Научное название пристрастия - каннибализм.
apels 02 апреля 2018 | 09:18
Преступная группа в составе братьев Магомедовых, Дворковича, Пескова и Медведева.....
barbarus Руслан Вазирович 02 апреля 2018 | 09:20
Что за бред-если поставщик завышает цену то покупатель просто отказывается от покупки, идиотизм. Если не устраивает качество то обычно акты не подписывают. Вообще то любой коммерческий контракт подразумевает цену которая устраивает обе стороны, в этом суть бизнеса и вообще предпринимательства