В Екатеринбурге сегодня пройдет акция против отмены прямых выборов мэра
Жители не хотят, чтобы главу города назначала местная дума. Об этом «Эху» рассказал действующий мэр Евгений Ройзман.
Он подчеркнул, что нет никаких причин отменять прямые выборы главы города. Действующая система показала свою жизнеспособность, город управляется качественно, — отметил действующий мэр.
Комментарии4
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luger_max_otto 02 апреля 2018 | 09:07
Так ведь власть боится возможности прямого и непосредственного и честного выбора народа. И всерьез боится.
zmeelov_1 02 апреля 2018 | 09:11
luger_max_otto: Честного? Ты, коза, сошла с ума - бьёшь десяткою туза
rash 02 апреля 2018 | 09:11
Каждый, или почти каждый, губернатор хочет завести у себя тулеевщину, и каждый думает что к нему не придёт "зимняя вишня".
kissa_ 02 апреля 2018 | 09:15
rash:
Забавно, как тебя - вонючую портянку прямо корчит от того, как тебе хочется нагадить на память Великого Демократа Бориса Николаевича Ельцина и назначенного Борисом Николаевичем последнего его соратника во власти Тулеева.