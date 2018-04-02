В Екатеринбурге сегодня пройдет акция против отмены прямых выборов мэра

Жители не хотят, чтобы главу города назначала местная дума. Об этом «Эху» рассказал действующий мэр Евгений Ройзман.

Он подчеркнул, что нет никаких причин отменять прямые выборы главы города. Действующая система показала свою жизнеспособность, город управляется качественно, — отметил действующий мэр.