Руководитель «Театра.док» Михаил Угаров умер на 63-м году жизни
Драматург и режиссер, художественный руководитель «Театра.док» Михаил Угаров умер на 63-м году жизни. Причиной стал внезапный сердечный приступ. Как написала в Фэйсбуке режиссер Марина Разбежкина, скорая помощь приехала быстро, но не успела.
Михаил Угаров основал «Театр.док» вместе с супругой Еленой Греминой в 2002-ом году. Он говорил, что испытывает гордость из-за того, что театр содержится не на государственные деньги. В эфире «Эха» Угаров говорил, что «свобода дорогостоящая, но оно того стоит».
Кроме «Театра.док», Угаров руководил партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной поляне, был одним из создателей фестиваля «Новая драма» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка».
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