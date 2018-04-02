Пожарные спустя сутки ликвидировали крупное возгорание на деревообрабатывающем предприятии в Ленинградской области
Пожарные спустя сутки ликвидировали крупное возгорание на деревообрабатывающем предприятии в Ленинградской области. Площадь горения превысила 2000 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.
Комментарии3
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aleksandr39 02 апреля 2018 | 09:00
Опять что ли англичане подожгли ??
vezdehod 02 апреля 2018 | 09:07
Загорелось от силового "кабеля". которым были обмотаны брёвна.
anji70 02 апреля 2018 | 09:07
Когда само всё выгорело.