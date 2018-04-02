Глава Росгвардии попросил привлечь к уголовной ответственности сотрудников одного из подразделений своего ведомства
Глава Росгвардии Виктор Золотов попросил привлечь к уголовной ответственности сотрудников одного из подразделений своего ведомства. Как пишет газета «Коммерсантъ», речь идет о кемеровском центре лицензионно-разрешительной работы и госконтроля – он входит в Росгвардию. Именно этот центр контролировал работу частной охранной организации, которая обслуживала сгоревший торговый центр «Зимняя вишня». Как объяснил изданию советник Золотова Александр Хинштейн, сотрудники центра не могли не знать, что ЧОП осуществляет охрану здания незаконно. У него не было соответствующей лицензии.
Комментарии8
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aleksandr39 02 апреля 2018 | 08:57
Золотова нужно привлечь к ответственности ,он не мог не знать о том что творилось в Кемерово .
arabmot 02 апреля 2018 | 08:58
Можно подумать, от наличия лицензии, что-то бы изменилось,
vezdehod 02 апреля 2018 | 09:05
Заложи ближнего - иначе ближний заложит тебя и - возрадуется. Аминь!
sib_nsk 02 апреля 2018 | 08:58
А в сортире замочить слабо?
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 09:00
Патриотический апрель начался с движения: "От каждого ведомства по одному сотруднику в тюрьму! "Организации с частным капиталом должны присоединиться после майских праздников.
yurasska 02 апреля 2018 | 09:06
даже золатоф хочит отскочить!!И заметьте-мол я-то сам ни причом.не создавал ТАКОЙ системы,не поддерживал существование ТАКОЙ системы-а вот сволачи з Охраны кемеровской-враги народу!!Аф-Аф-АФ!!Пасадите всех врагов!!А мне-премию за выявление!!Аф-Аф-Аф!!
И сама система охраны и организация ТАКОЙ системы охраны-по всей стране причом-отлично известна и понятна САМИМ ОРГПАНИЗАТОРАМ ТАКОЙ системы.Я скромно-утверждаю-ни золатоф ни путен ни путенцы-не являюца властью.Оне просто не можут ничо для людей и страны зделать.Путен-гражданин Панамы-создал систему узаконенного воровства в России.=непрезидент.Путенцы-любые-граждане мальты и кипру-создали в своих областях систему .обеспечивающую ИМ существование на уровне большым нашего обычнаго и шоп в яркой фурашке ШОЙГУ -стоять на Мавзолее при проходе ракет и населенья.ЭТО ФСЁ НА ЧТО ОНЕ СПАСОБНЫ ДЛЯ СТРАНЫ И НАРОДА.АФ-АФ-АФ..
alle_op 02 апреля 2018 | 09:11
Золотов прикидывается будто бардак только в Кемерово, а дальше по стране и у самого Золотова все в порядке.
volandvovan 02 апреля 2018 | 09:19
Охраняли незаконно... -в тюрьму... их - там их будут охранять законно -ну не одному же электрику сидеть...