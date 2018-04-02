Глава Росгвардии попросил привлечь к уголовной ответственности сотрудников одного из подразделений своего ведомства

Глава Росгвардии Виктор Золотов попросил привлечь к уголовной ответственности сотрудников одного из подразделений своего ведомства. Как пишет газета «Коммерсантъ», речь идет о кемеровском центре лицензионно-разрешительной работы и госконтроля – он входит в Росгвардию. Именно этот центр контролировал работу частной охранной организации, которая обслуживала сгоревший торговый центр «Зимняя вишня». Как объяснил изданию советник Золотова Александр Хинштейн, сотрудники центра не могли не знать, что ЧОП осуществляет охрану здания незаконно. У него не было соответствующей лицензии.