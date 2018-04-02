Управляющая сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала арест
Управляющая сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала арест, сообщили РИА «Новости» в Заводском суде Кемерова. Следователи выяснили, что в торговом центре неделя не работала автоматическая пожарная сигнализация, а принудительную систему оповещения после начала пожара не включил охранник торгового центра. Под арестом сейчас семь фигурантов этого дела.
Комментарии4
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chapter_2 02 апреля 2018 | 08:55
Услуги по пожарной безопасности может оказывать только МЧС. Все услуги по пожарной безопасности сертифицируются кем положено. У Н.Судденок не могло быть лицензии на оказание услуг по пожарной безопасности. Если к моменту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» Н.Судденок успела выполнить все выданные МЧС требования по исправлению обнаруженных недочётов, то она ни в чём не виновата.
neburzhui2 02 апреля 2018 | 09:05
Правильно рассуждает. И не на её деньги противопожарное оборудование покупалось...
baran_provokator 02 апреля 2018 | 09:08
дык а охрана ТЦ под кем - под ТЦ или под МВД?
neburzhui2 02 апреля 2018 | 09:11
baran_provokator:
Под сраным ЧОПом...