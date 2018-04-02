Управляющая сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала арест, сообщили РИА «Новости» в Заводском суде Кемерова. Следователи выяснили, что в торговом центре неделя не работала автоматическая пожарная сигнализация, а принудительную систему оповещения после начала пожара не включил охранник торгового центра. Под арестом сейчас семь фигурантов этого дела.