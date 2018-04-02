Таджикская делегация завтра прилетает на переговоры в Москву, чтобы урегулировать разногласия в сфере авиасообщения
В конце прошлой недели Росавиация уведомила Таджикистан о том, что со второго апреля приостанавливает рейсы «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» в ряд российских городов. Это связано с тем, что не были подтверждены заявки авиакомпании «Уральские авиалинии» на полеты в Таджикистан. Таджикские власти объявили, что вынуждены принять ответные меры: у четырех российских авиакомпаний отзываются разрешения на полеты. Это затронет 11 маршрутов.
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