Китайская космическая станция Тяньгун-1 сгорела в плотных слоях атмосферы над южной частью Тихого океана, большинство обломков не достигло земной поверхности, сообщило агентство Синьхуа. Ранее стало известно о том, что станция начала неуправляемое падение с орбиты. Тяньгун-1 была запущена в сентябре 2011 года и завершила свою миссию в марте 2016. Позже контроль над станцией был потерян.