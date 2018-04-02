Китайская космическая станция Тяньгун-1 сгорела в плотных слоях атмосферы над южной частью Тихого океана
Китайская космическая станция Тяньгун-1 сгорела в плотных слоях атмосферы над южной частью Тихого океана, большинство обломков не достигло земной поверхности, сообщило агентство Синьхуа. Ранее стало известно о том, что станция начала неуправляемое падение с орбиты. Тяньгун-1 была запущена в сентябре 2011 года и завершила свою миссию в марте 2016. Позже контроль над станцией был потерян.
Комментарии2
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cereo 02 апреля 2018 | 08:42
Станция "китай" хватило на 5 лет, кроссовки на полгода, отвёртка ломается в первый день, дольше всего "ходят" тапочки, но очень сильно "пахнут"........
kasperyan 02 апреля 2018 | 08:59
cereo: Ну, китаец китайцу рознь -- можно найти товар на любую ценовую категорию с соответствующим качеством. А Тяньгун-1 -- это все-таки первая китайская космическая станция. Для первого блина неплохо.