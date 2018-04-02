Министерство финансов предложило снизить до нуля НДС для перевозок по внутренним авиалиниям
Министерство финансов предложило снизить до нуля НДС для перевозок по внутренним авиалиниям и поднять до 18% ставку налога для рейсов через Москву, выяснила газета «Ведомости». Минфин рассматривает возможность совершить маневр по НДС до конца 2022-го года. По словам экспертов издания, авиакомпаниям это обойдется в 17 миллиардов рублей ежегодно, часть затрат они переложат на потребителей.
Комментарии1
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estamp 02 апреля 2018 | 09:13
часть затрат они переложат на потребителей.
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Что значит часть? Естесственно что ровно на увеличение НДС с 10 до 18% для "московских" рейсов.
Но "региональные" подешевеют на снижение НДС с 10 до 0%.
Но ведь зомячков жто не должно интересовать. У россиян же все равно нет денег на полеты.