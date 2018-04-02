Министерство финансов предложило снизить до нуля НДС для перевозок по внутренним авиалиниям и поднять до 18% ставку налога для рейсов через Москву, выяснила газета «Ведомости». Минфин рассматривает возможность совершить маневр по НДС до конца 2022-го года. По словам экспертов издания, авиакомпаниям это обойдется в 17 миллиардов рублей ежегодно, часть затрат они переложат на потребителей.