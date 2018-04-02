Все структуры группы «Сумма» работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба компании
В субботу тверской суд Москвы арестовали до 30 мая совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова. Арестованы также его старший брат, бывший сенатор Магомед Магомедов и гендиректор компании «Интекс» Артур Максидов. Их подозревают в крупном хищении бюджетных средств. Следствие оценивает ущерб в более чем в 2,5 миллиарда рублей, напоминают «Ведомости».
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