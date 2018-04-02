Противопожарная сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» работала некорректно и была переведена в ручное управление, с которым охранник не справился, рассказал «Российской газете» главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. По его словам, при работе сигнализации в автоматическом режиме должны были включиться системы дымоудаления, лифты – опуститься на первый этаж, а двери эвакуационных выходов разблокироваться. В «Зимней вишне» охраннику самому нужно было нажимать на кнопки, он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре.