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08:30, 02 апреля 2018

Противопожарная сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» работала некорректно

Противопожарная сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» работала некорректно и была переведена в ручное управление, с которым охранник не справился, рассказал «Российской газете» главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. По его словам, при работе сигнализации в автоматическом режиме должны были включиться системы дымоудаления, лифты – опуститься на первый этаж, а двери эвакуационных выходов разблокироваться. В «Зимней вишне» охраннику самому нужно было нажимать на кнопки, он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре.

Комментарии

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ansata 02 апреля 2018 | 08:43

Сейчас, когда все сгорело, можно говорить все, что угодно. Можно сказать, что работала как часы, а можно, что некорректно. Каждое ведомство будет трактовать в выгодном для себя варианте.

vezdehod 02 апреля 2018 | 08:43

Ну...И что из этого следует?

kruzalova 02 апреля 2018 | 08:50

нашли виновного!

puteshestvennik 02 апреля 2018 | 09:10

Вообще-то из всего сказанного означает что сигнализация вообще не работала и была выключена. Охранник не обязан в ней разбираться. Никакого "ручного" режима просто не существует.

wuwer 02 апреля 2018 | 09:23

puteshestvennik: Ну это вы знаете
А большинство поверит на слово...специалист же вещает с главных экранов

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