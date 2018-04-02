Противопожарная сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» работала некорректно
Противопожарная сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» работала некорректно и была переведена в ручное управление, с которым охранник не справился, рассказал «Российской газете» главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. По его словам, при работе сигнализации в автоматическом режиме должны были включиться системы дымоудаления, лифты – опуститься на первый этаж, а двери эвакуационных выходов разблокироваться. В «Зимней вишне» охраннику самому нужно было нажимать на кнопки, он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре.
Комментарии5
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ansata 02 апреля 2018 | 08:43
Сейчас, когда все сгорело, можно говорить все, что угодно. Можно сказать, что работала как часы, а можно, что некорректно. Каждое ведомство будет трактовать в выгодном для себя варианте.
vezdehod 02 апреля 2018 | 08:43
Ну...И что из этого следует?
kruzalova 02 апреля 2018 | 08:50
нашли виновного!
puteshestvennik 02 апреля 2018 | 09:10
Вообще-то из всего сказанного означает что сигнализация вообще не работала и была выключена. Охранник не обязан в ней разбираться. Никакого "ручного" режима просто не существует.
wuwer 02 апреля 2018 | 09:23
puteshestvennik: Ну это вы знаете
А большинство поверит на слово...специалист же вещает с главных экранов