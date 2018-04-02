Драматург и режиссер, художественный руководитель «Театра.док» Михаил Угаров умер на 63-м году жизни
Причиной стал внезапный сердечный приступ. Кроме «Театра.док», Угаров руководил партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной поляне, был одним из создателей фестиваля «Новая драма» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка».
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт