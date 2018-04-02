Драматург и режиссер, художественный руководитель «Театра.док» Михаил Угаров умер на 63-м году жизни

Причиной стал внезапный сердечный приступ. Кроме «Театра.док», Угаров руководил партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной поляне, был одним из создателей фестиваля «Новая драма» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка».