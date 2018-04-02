Россия ввела полный запрет на ввоз фруктов и орехов из Абхазии
Это связано с критической фитосанитарной обстановкой из-за распространения в Абхазии коричнево-мраморного клопа, сообщили в Россельхознадзоре. Представители ведомства высказали предположение, что вредителя «могли искусственно вырасти в рамках биологической диверсии». В 2017 году вредители уничтожили в Абхазии 70% урожая фундука и более половины урожая мандаринов.
Комментарии9
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pepelklaasa 02 апреля 2018 | 08:24
//B мы все хорошо знаем этого коричнево-мраморного Клопа!
kissa_ 02 апреля 2018 | 08:32
pepelklaasa:
Спасибо Великому Ельцину и его преемникам, за то, что загнали вас, отвязавшееся в 1917-м быдло, в ваше вонючее стойло.
avp235 02 апреля 2018 | 08:51
kissa_:
Закономерный итог абхазских авантюристов, не желавших трудиться вместе с грузинами над возрождением страны и предполагавших пожировать на счет московских подачек.
ivar1964 02 апреля 2018 | 08:46
pepelklaasa: "Клоп" подталкивает Абхазию к просьбе о "добровольном" вхождении в состав РФ.
tks 02 апреля 2018 | 08:24
Конечно и всенепременно: только диверсия объясняет наличие клопа!
Всегда злые силы мешают, вихри враждебные веют, темные силы гнетут!
alo0000 02 апреля 2018 | 08:27
Завозить фрукты не будем, но оплачивать в том же объеме будем продолжать. Т е - кормить клопов.
gregor 02 апреля 2018 | 08:27
Россия ввела полный запрет на ввоз фруктов и орехов из Абхазии
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У этого клопа есть кличка ..Моль .
bolshoysceptic 02 апреля 2018 | 08:29
Диверсия - это Саакашвили гадит.
archikunst 02 апреля 2018 | 08:42
Кругом одни диверсанты!
Жить то как страшно стало:
То Клопы фундук сожрали,
то Бакланы Крышу от стадиона отъели,
То на свалке так напердят, что святых выноси!