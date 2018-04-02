Россия ввела полный запрет на ввоз фруктов и орехов из Абхазии

Это связано с критической фитосанитарной обстановкой из-за распространения в Абхазии коричнево-мраморного клопа, сообщили в Россельхознадзоре. Представители ведомства высказали предположение, что вредителя «могли искусственно вырасти в рамках биологической диверсии». В 2017 году вредители уничтожили в Абхазии 70% урожая фундука и более половины урожая мандаринов.