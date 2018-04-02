Сергей Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра
Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Мэр Кемерова Илья Сердюк рассказал, что сейчас идет голосование в интернете. Жители города выбирают вариант благоустройства этой территории, сейчас самый популярный вариант – создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом. В результате пожара в торговом центре по официальным данным погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Комментарии9
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neburzhui2 02 апреля 2018 | 08:24
Детский лагерь Саласпилс — Кто увидел, не забудет. В мире нет страшней могил, Здесь когда-то лагерь был — Лагерь смерти Саласпилс.
Жуть советская...
viteck 02 апреля 2018 | 08:35
Детский технопарк на детских костях... Жуть какая((
prutkov100 02 апреля 2018 | 09:20
А , почему бы сразу не построить очередную резиденцию пуйла на этом месте ? Представляете как удобно будет просить у него прощения и за одно поминать погибших ?
bolshoysceptic 02 апреля 2018 | 08:26
Как это? У сгоревшей "Вишни" на базе фабрики есть собственник . Его уже собственности лишили и всем уже распоряжается власть?
post_v 02 апреля 2018 | 08:31
bolshoysceptic:
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врио Цивилев решил распорядиться территорией сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня"
посему два вопроса
1. Если эта территория в собственности "кондитеров", то какого рожна он ей распоряжается?
2. Если эта территория в собственности города, то какого рожна власти говорят, что ТРЦ был самостроем и власти ничегошеньки не могли поделать?
rash 02 апреля 2018 | 08:27
Это по цивилёвски - детский парк на месте гибели детей, не дай бог место памяти.
post_v 02 апреля 2018 | 08:33
rash:
...Это по цивилёвски - детский парк на месте гибели детей
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Фамилия, имя и отчество партнера братьев Цивилевых по фирме «Нортек» полностью совпадают с данными однокурсника Владимира Путина и бывшего замглавы Следственного комитета РФ Игоря Соболевского, которого упоминали в своих телефонных разговорах члены так называемой тамбовской ОПГ. В 2007 году Сергей Цивилев выступил соучредителем компании «Ленэкспоинвест». Другим соучредителем «Ленэкспоинвест» был Виктор Хмарин (однокурсник Владимира Путина, женат на двоюродной сестре Путина).
"Ну как не порадеть родному человечку" (А.С.Грибоедов)
meteor1908 02 апреля 2018 | 08:35
"Как хороши, как свежи эти рожи..."
alo0000 02 апреля 2018 | 08:36
Пляски на костях. Еще место гибели "не остыло", а они уже голосуют, что строить будут. Жесть!