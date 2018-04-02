Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Мэр Кемерова Илья Сердюк рассказал, что сейчас идет голосование в интернете. Жители города выбирают вариант благоустройства этой территории, сейчас самый популярный вариант – создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом. В результате пожара в торговом центре по официальным данным погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.