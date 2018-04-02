Великобритания может закрыть российское торгпредство в Лондоне в связи с высылкой британских дипломатов
Великобритания может закрыть российское торгпредство в Лондоне в связи с высылкой британских дипломатов и требованием Москвы привести в соответствие численность состава дипмиссии обеих стран, сообщило издание «Дэйли Мэйл». Как утверждают источники издания, британские власти считают торгпредство «логовом шпионов».
Россия объявила об ответных мерах после того, как США, Канада и ряд европейских стран в знак солидарности с Великобританией выслали российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Комментарии11
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naivnyk 02 апреля 2018 | 08:22
Кошмар, кошмаров!!! Россия так много чего из Британии закупала )))
takao 02 апреля 2018 | 08:27
Ну, вот.. Еще несколько десятков жизненных трагедий..
Но хотя бы без катастрофы, как у высланных дипломатов - те отныне "нон-грата" по всему цивилизованному миру - от ЕС до США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Хрен получат даже туристическую визу.
А сотрудники Торгпредства в Англии? Им просто придется ждать новую "долгосрочку" куда-нибудь..
rktq 02 апреля 2018 | 08:31
takao: Ты намекаешь, что Англия "революционеров" пломбированным вагоном в Россию Путина свергать отправила.
zmeelov_1 02 апреля 2018 | 08:32
Негатив, негатив... Там 300 или 400 трупов на пожаре.. А там власти молчат о техногенной катастрофе с сотнями трупов. А там где-то подпиндосные гудковы с навальнятами с лошадинкой долбят народ на протесты.. Не, ребятки, Газпром рулит. Так поднять рейтинг Путину, как это умудряются делать русофобы с бородёнками Эха, ни одному Соловьёву с Кондрашёвым не под силу. Жарьте дальше, подпиндосы. Больше ада)))
ostapbey 02 апреля 2018 | 08:51
zmeelov_1: кто сумеет лучше и быстрее Путина развалить Россию??
Госпади!!!Как харашо что у нас есть Путин!
Даже!!!
alo0000 02 апреля 2018 | 08:32
naivnyk: Это - синекурия для потомственных дипломатов. Плодятся, черти!
aleksandr39 02 апреля 2018 | 08:41
naivnyk: Теперь пойдут разводы ведь дети и жены не хотят возвращаться в Рашу .
olegleon 02 апреля 2018 | 08:23
"Великобритания приостановит поставки в Россию запасных частей для Rolls Royce и Bentley.
Я шокирован: вот это нож в спину!"
alo0000 02 апреля 2018 | 08:34
olegleon: У Вас превратное представление о деятельности торгпредства. Оно вообще ничего не делает.
sg79g 02 апреля 2018 | 08:30
У островитян новая версия )))
"Бывший полковник ГРУ и двойной агент мог лишиться жизни из-за ностальгии по родине и по российским продуктам. Яд для него был привезён в пачке обыкновенной гречки, — как пишет британская The Sun со ссылкой на источники, к этой версии склоняются следователи, которые занимаются делом об отравлении в Солсбери.
По данным полиции, которые приводит таблоид, смертельно опасную кашу из России привезла знакомая дочери бывшего полковника. "
Теперь Россия не отвертится. Сначала novichok, теперь grechka. Осталось найти звуки balalayka и следы medved//
Боже, какие же они идиоты!! Хотя они то мождет просто конченные лжиыве ублюдки. А идиоты те, кто верит в этот БРЕД..
ЗЫ ДАже в индийских фильмах знали больше этих тупых шакалов. Был давно такой фильм "Кто и как". Молодого копа учит старый. "Чтобы раскрыть преступление, тебе нужно ответить на 2 вопроса - кто убил и как.." На первого сТервоза показала пальцем уэе через 5 минут. Вот со вторым пока у наглосаксов бо-о-льшие проблемы..
ostapbey 02 апреля 2018 | 08:54
Может все таки Нью-Васюки не такая уж и плохая была идея??
Перенести торгпредство туда из Лондона.. И закипит новая струя!!!
Даже!!