Великобритания может закрыть российское торгпредство в Лондоне в связи с высылкой британских дипломатов и требованием Москвы привести в соответствие численность состава дипмиссии обеих стран, сообщило издание «Дэйли Мэйл». Как утверждают источники издания, британские власти считают торгпредство «логовом шпионов».

Россия объявила об ответных мерах после того, как США, Канада и ряд европейских стран в знак солидарности с Великобританией выслали российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».