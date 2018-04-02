Жители Екатеринбурга выйдут сегодня на митинг с требованием сохранить прямые выборы мэра города

Законопроект об их отмене в региональное заксобрание ранее внес губернатор Свердловской области.

Акция начнется в семь вечера по местному времени на площади Обороны в Екатеринбурге. Митинг согласован с местными властями. Как пишет Znak.com, организаторы рассчитывают, что свой протест возможной отмене выборов заявит большое число екатеринбуржцев. На митинг их зазывают в том числе с помощью листовок – их всю минувшую неделю клали в почтовые ящики горожан. А на улицах уральской столицы даже появились самодельные плакаты с призывом сохранить прямые выборы мэра. На сегодняшний митинг, как ожидается, приедет Дмитрий Гудков – они недавно объявили об объединении на базе партии «Гражданская инициатива». Посетит Екатеринбург и глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. Любопытно, что против законопроекта, подготовленного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на днях выступил мэр другого крупного российского города. Глава Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть.

Законопроект, согласно которому вместо горожан избирать мэра должны будут местные депутаты, заксобрание рассмотрит уже завтра.