Жители Екатеринбурга выйдут сегодня на митинг с требованием сохранить прямые выборы мэра города
Законопроект об их отмене в региональное заксобрание ранее внес губернатор Свердловской области.
Акция начнется в семь вечера по местному времени на площади Обороны в Екатеринбурге. Митинг согласован с местными властями. Как пишет Znak.com, организаторы рассчитывают, что свой протест возможной отмене выборов заявит большое число екатеринбуржцев. На митинг их зазывают в том числе с помощью листовок – их всю минувшую неделю клали в почтовые ящики горожан. А на улицах уральской столицы даже появились самодельные плакаты с призывом сохранить прямые выборы мэра. На сегодняшний митинг, как ожидается, приедет Дмитрий Гудков – они недавно объявили об объединении на базе партии «Гражданская инициатива». Посетит Екатеринбург и глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. Любопытно, что против законопроекта, подготовленного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на днях выступил мэр другого крупного российского города. Глава Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть.
Законопроект, согласно которому вместо горожан избирать мэра должны будут местные депутаты, заксобрание рассмотрит уже завтра.
Комментарии1
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zmeelov_1 02 апреля 2018 | 08:11
Негатив, негатив... Там 300 или 400 трупов на пожаре.. А там власти молчат о техногенной катастрофе с сотнями трупов. А там где-то подпиндосные гудковы с навальнятами с лошадинкой долбят народ на протесты.. Не, ребятки, Газпром рулит. Так поднять рейтинг Путину, как это умудряются делать русофобы с бородёнками Эха, ни одному Соловьёву с Кондрашёвым не под силу. Жарьте дальше, подпиндосы. Больше ада)))