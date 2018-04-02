Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не состоится
Об этом сообщило руководство Абсолютного бойцовского чемпионата. Там уточнили, что Фергюсон не сможет принять участие из-за травмы колена. Поединок был запланирован на 7 апреля в Нью-Йорке. В итоге решено, что соперником Нурмагомедова станет американец Макс Холлоуэй. На кону будет стоять титул чемпиона организации в лёгком весе.
Россиянин должен был провести поединок с Фергюсоном ещё в марте прошлого года, однако тогда, за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. Бой был отменён.
Комментарии2
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perestarok 02 апреля 2018 | 08:16
"Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не состоится
Фергюсон не сможет принять участие из-за травмы колена…"
Путин ему коленку сломал. Вот гад!
real74 02 апреля 2018 | 08:32
какая боль какая боль 2-2 столько раз каждый из них сорвал бой-)