Умер худрук «Театра.doc» Михаил Угаров

Драматург скончался на 63-м году жизни от внезапного сердечного приступа.

О смерти театрального режиссера стало известно из публикаций в Facebook его коллег Марины Разбежкиной и Александра Галибина. Разбежкина уточнила, что Угаров умер от сердечного приступа. Несмотря на быстрый приезд врачей, спасти драматурга не удалось. Позднее подтверждение информации о смерти режиссера появилось и н странице «Театра.doc».

Угаров закончил Литинститут имени Горького, позднее работал на телевидении, в частности, был руководителем программы «Моя Семья» на РТР. В 2002 году вместе с женой основал «Театр.doc», который работает в жанре «документального театра». Угаров неоднократно становился лауреатом различных премий, например, его спектакль «Облом off» в 2013 году получил приз зрительских симпатий фестиваля «Золотая маска».

Угаров также занимался преподавательской деятельностью – он работал в «Школе документального кино и театра» и обучал журналистов в Высшей школе экономики.