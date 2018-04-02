Сергей Цивилёв приступает к обязанностям главы Кузбасса

Сегодня его представят местным чиновникам и бизнесу. Прежний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, через неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» подал в отставку. Это было оформлено максимально удобно как и для самого Тулеева, так и для президента России Владимира Путина. Такое мнение в эфире РБК высказал руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Предприниматель Сергей Цивилёв стал чиновником буквально месяц назад – в начале марта он был назначен на пост вице-губернатора региона, к которому прежде фактически не имел отношения.