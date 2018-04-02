Сергей Цивилёв приступает к обязанностям главы Кузбасса
Сегодня его представят местным чиновникам и бизнесу. Прежний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, через неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» подал в отставку. Это было оформлено максимально удобно как и для самого Тулеева, так и для президента России Владимира Путина. Такое мнение в эфире РБК высказал руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Предприниматель Сергей Цивилёв стал чиновником буквально месяц назад – в начале марта он был назначен на пост вице-губернатора региона, к которому прежде фактически не имел отношения.
Комментарии6
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ha12raz 02 апреля 2018 | 08:07
Типичный идеальный губер-----замазанный во всем.
naivnyk 02 апреля 2018 | 08:08
Один человек приличный в этой компании, это прокурор, но если посмотреть поближе - СВИНЬЯ! (Собакевич, Мёртвые Души, Гоголь) )))
putin_itogy 02 апреля 2018 | 08:09
Первый, тулеев пошёл.
Второй путин, на выход.
Цивилёву, готовиться.
kraft 02 апреля 2018 | 08:15
Его делом чести должен быть арест главного виновника пожара пранкера Вольнова.
naivnyk 02 апреля 2018 | 08:19
kraft: Об этом уроде не волнуйтесь, у него "весёлая" , но недолгая жизнь началась)
ly4_sveta 02 апреля 2018 | 08:42
Зато имел отношение к Тимченко. Все свои...
Изменений никаких, прогресс не востребован,
экономика на нуле, искусство, наука и культура
в упадке. Чем будет заниматься этот назначенец?
Набивать свою ненасытную утробу, бороться с
оппозицией, оскорбляя, подавляя, уничтожая,
а главное - подобострастно смотреть в рот вождю,
восхваляя его и вылизывая ему пятки.