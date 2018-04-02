Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова получил премию «Ника» в номинации «лучший игровой фильм»

Кроме того, Хлебникову вручили статуэтку как лучшему режиссёру. Награды за лучшую актёрскую игру получили исполнившие в «Аритмии» главные роли Александр Яценко и Ирина Горбачёва.

Фильм «Салют-7» Клима Шипенко получил «Нику» за лучшую операторскую работу. В номинации «Открытие года» победил Александр Хант, режиссёр фильма под названием «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Лучшей неигровой картиной названа работа Олеси Фокиной «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека».