Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова получил премию «Ника» в номинации «лучший игровой фильм»
Кроме того, Хлебникову вручили статуэтку как лучшему режиссёру. Награды за лучшую актёрскую игру получили исполнившие в «Аритмии» главные роли Александр Яценко и Ирина Горбачёва.
Фильм «Салют-7» Клима Шипенко получил «Нику» за лучшую операторскую работу. В номинации «Открытие года» победил Александр Хант, режиссёр фильма под названием «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Лучшей неигровой картиной названа работа Олеси Фокиной «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека».
Комментарии1
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naivnyk 02 апреля 2018 | 07:51
Нормальные , достойные фильмы...