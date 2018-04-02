В Екатеринбурге сегодня пройдёт митинг против отмены прямых выборов мэра
Среди тех, кто собирается лично поддержать акцию – политики Дмитрий Гудков и Ксения Собчак, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, режиссёры Василий Сигарев и Алексей Федорченко.
Законопроект об отмене прямых выборов мэра внёс в заксобрание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу уже поддержал профильный комитет. Рассмотрение документа назначено на завтра. Действующий мэр города Евгений Розйман считает, что законопроект направлен лично против него.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vaka257 02 апреля 2018 | 07:55
В больнице Курской области женщина со сломанной ногой на четвереньках покидала клинику. Об инциденте, случившемся в городе Железногорске Курской области днем 30 марта, сообщили очевидцы в соцсетях и некоторые курские СМИ.
Как тебе такое бездуховный Запад?...