В Екатеринбурге сегодня пройдёт митинг против отмены прямых выборов мэра

Среди тех, кто собирается лично поддержать акцию – политики Дмитрий Гудков и Ксения Собчак, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, режиссёры Василий Сигарев и Алексей Федорченко.

Законопроект об отмене прямых выборов мэра внёс в заксобрание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу уже поддержал профильный комитет. Рассмотрение документа назначено на завтра. Действующий мэр города Евгений Розйман считает, что законопроект направлен лично против него.