Работники национальной железнодорожной компании Франции сегодня собираются начать двухдневную забастовку
Они выступают против планов правительства реформировать отрасль и лишить их ряда профессиональных льгот. Сотрудники компании SNCF решили откликнуться на призыв французских профсоюзов железнодорожников, который пообещал на протяжении двух месяцев периодически устраивать забастовки, начиная с апреля. По данным участников, сегодня акция начнётся вечером, она не повлияет на расписание движение поездов. А завтра забастовка в полную силу развернётся в течение дня. Ожидается, что SNCF отменит около 80% поездов.
Комментарии1
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proxit 02 апреля 2018 | 07:49
Ельцин успешно загнал отвязавшееся в 1917-м совковое быдло в стойло.
Пожелаем удачи и Макрону.