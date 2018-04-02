Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой побывал на концерте южнокорейских поп-звёзд в Пхеньяне
Об этом сообщило министерство культуры Южной Кореи. С концертами приехали около десятка коллективов. Это первый подобный визит музыкантов из Южной Кореи за более чем 10 лет. Ранее и КНДР отправила своих артистов выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане, после долгого периода крайне напряжённых отношений между Сеулом и Пхеньяном.
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