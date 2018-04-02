Авиакомпании «Сомон эйр», «Таджик эйр» сегодня приостанавливают полёты в РФ по ряду направлений из Душанбе и Худжанда
Москва не подтвердила несколько заявок таджикских перевозчиков. Это произошло вслед за отказом Душанбе допустить компанию «Уральские авиалинии» к полётам в страну из российских регионов.
Комментарии2
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proxit 02 апреля 2018 | 07:46
Свидомое лобби гидно бьётся за рынок штукатурки, малярки и укладки плитки.
ilja13 02 апреля 2018 | 07:54
Это неплохая новость, ещё бы прекращение ж.д. сообщения, да ещё бы прекратить ещё с другими государства из того региона, было бы совсем чудненько. А на машинах - нет вопросов. Но только в гости, в качестве туристов. Ну или если подженится захотят или гражданство получить.....))))