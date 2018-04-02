Временно исполняющего обязанности главы Кемеровской области Сергея Цивилёва сегодня представят чиновникам и бизнесу
Он возглавил Кузбасс накануне, после того как стало известно об отставке Амана Тулеева. Цивилёв был назначен вице-губернатором в начале марта. На прошлой неделе он выступал на митинге после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Тогда чиновник обвинил в попытке «попиариться на горе» местного жителя Игоря Вострикова, потерявшего в результате трагедии пятерых членов семьи, а потом встал на колени и попросил прощения за пожар.
Комментарии2
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igorrrpadlowitchs 02 апреля 2018 | 07:45
Круговорот дерьма в президентской вертикали- клоаке!
kir_pich_101 02 апреля 2018 | 07:46
Преданность вошьдю сомнения не вызывает.
Годен...