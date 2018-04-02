Арендатор сгоревшего в Кемерове ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала решение об аресте
Об этом сообщает агентство ТАСС. Судденок обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Об этом сообщает агентство ТАСС. Судденок обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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