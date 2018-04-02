Китай с этого дня вводит повышенные пошлины почти на 130 товаров из США
Об этом объявил Минфин КНР. Меры должны стать ответом на инициативу американского президента Дональда Трампа по ограничению импорта из Китая. В Пекине заявляют, что введённые в конце марта Соединёнными штатами пошлины на импорт стали и алюминия из Китая противоречат правилам ВТО.
Комментарии3
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lacosta1969 02 апреля 2018 | 07:32
Американская империя шатается , но цепляется за своё превосходство, основанное на притеснениях и друзей и партнёров. Всё построено не на свободной конкуренции как нам рассказывали дерьмократы, а на бесконечном давлении и провокациях. Во всех сферах, что в военной, что в гражданской, что в информационной. Гегемоны грёбаные.
sasass 02 апреля 2018 | 07:32
Это здорово аукнется по России - ведь пиндосовскую продукцию получаем через Китай , как и ЕСовскую через Луку ....
max3446 02 апреля 2018 | 07:46
Красиво пендостанцев нагнули