В минувшие выходные сократилась посещаемость торговых центров
Она упала на 10-20%, впрочем, спад ощутили лишь ТРЦ в Москве и Подмосковье, пишет газета Коммерсант. Активность покупателей в других крупных регионах почти не изменилась.
Массовые призывы бойкотировать торговые центры распространялись в социальных сетях на фоне трагедии в Кемерове. Ссылаясь на владельцев ТРЦ, газета «Коммерсант» отмечает, что у многих людей появилось беспокойство, связанное с безопасностью в торговых объектах. В некоторых центрах в связи с этим решили раздавать посетителям буклеты с информацией о том, как вести себя в случае пожаров и демонстрировать системы безопасности.
Комментарии1
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sasass 02 апреля 2018 | 07:36
У Собянина , видимо , как у Тулеева все опасно...