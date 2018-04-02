В минувшие выходные сократилась посещаемость торговых центров

Она упала на 10-20%, впрочем, спад ощутили лишь ТРЦ в Москве и Подмосковье, пишет газета Коммерсант. Активность покупателей в других крупных регионах почти не изменилась.

Массовые призывы бойкотировать торговые центры распространялись в социальных сетях на фоне трагедии в Кемерове. Ссылаясь на владельцев ТРЦ, газета «Коммерсант» отмечает, что у многих людей появилось беспокойство, связанное с безопасностью в торговых объектах. В некоторых центрах в связи с этим решили раздавать посетителям буклеты с информацией о том, как вести себя в случае пожаров и демонстрировать системы безопасности.