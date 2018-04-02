В нескольких российских городах пройдут акции, посвященные больным аутизмом

Они приурочены ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.

Главной акцией, посвященной борьбе с аутизмом, станет флешмоб «Зажги синим». В нем участвуют страны по всему миру: в синий цвет окрашиваются фасады зданий и памятников: например, египетские пирамиды или оперный театр в Сиднее. В России здания подсветят синим, в частности, в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Твери и Санкт-Петербурге. В шестой раз примет участие в акции и Москва: в прошлом году синими стали более 20 домов на Тверской улице и на Новом Арбате. В нескольких городах пройдут лекции о проблеме аутизма, а также мастер-классы для детей с особенностями развития, как, например, в Казани. А в Петербурге даже состоится благотворительный аукцион, на котором будут выставлены работы современных российских художников. Полученные средства планируется направить на помощь взрослым людям, больным аутизмом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. В России достоверной статистики о количестве таких больных, как отмечает РИА Новости, нет.