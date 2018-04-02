В суде Сан-Франциско сегодня продолжатся слушания по делу россиянина Евгения Никулина

Власти США подозревают его в краже данных больше 100 миллионов пользователей.

Россиянин, впервые представший перед американским судом 30 марта, своей вины не признал. Он отказался отвечать на вопросы судьи и даже не назвал свое имя, передает CNN. Никулин, которого доставили в Сан-Франциско незадолго до заседания, до этого содержался в пражской тюрьме. Он был арестован по запросу американских властей, а процесс экстрадиции затянулся на полтора года. Российская сторона выступала против выдачи Никулина в США. По версии следствия, в 2009 году он украл больше трех тысяч долларов со счета в WebMoney, и на этом основании правоохранительные органы настаивали на экстрадиции Никулина на родину.

В США россиянина обвиняют в хакерских атаках на сайты Formspring, Dropbox и LinkedIn. Последняя компания подозревает Никулина в краже данных 117 миллионов пользователей сервиса.

В среду пройдут слушания по мере пресечения Никулину. Как отмечает CNN, россиянина, скорее всего, отправят в тюрьму «Санта-Рита».