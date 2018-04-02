Митинг против отмены прямых выборов мэра пройдёт сегодня в Екатеринбурге

Законопроект об отмене внёс в заксобрание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу поддержал профильный комитет. А горожане её не поддерживают, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал екатеринбургский политолог Фёдор Крашенинников.

Рассмотрение документа назначено на завтра.