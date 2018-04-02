Митинг против отмены прямых выборов мэра пройдёт сегодня в Екатеринбурге
Законопроект об отмене внёс в заксобрание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу поддержал профильный комитет. А горожане её не поддерживают, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал екатеринбургский политолог Фёдор Крашенинников.
Рассмотрение документа назначено на завтра.
Комментарии7
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j_partizan 02 апреля 2018 | 07:18
Снова не понятно, зачем за Путина и "Единую Россию" голосовали. О чем думали, на что надеялись?
romashka__ 02 апреля 2018 | 07:22
Фальсификация - не выборы.
j_partizan 02 апреля 2018 | 07:39
romashka__:
Смысл говорить о фальсификациях, когда многие на них не ходят?
Когда отнимают квартиру, люди обращаются в полицию, подают заявление в суд, а когда отнимают свободу, они стопорятся и полностью бездействуют. Может проблема в батрачьем сознании?
ansh 02 апреля 2018 | 07:19
Мугабе разрушил федеративное устройство государство. Добивает и местное самоуправление.
romashka__ 02 апреля 2018 | 07:19
Мэры всех городов должны выбираться открыто.
Москальские чиновники сначала пусть у себя в области порядок наведут И НЕ МЕШАЮТ людям жить в стране.
lernen 02 апреля 2018 | 07:38
romashka__: Мэры всех городов должны выбираться открыто.
В четыреххвостке выбираются мэры при тайном голосовании...чтобы выбирать открыто, надо менять избирательную систему.
sasass 02 апреля 2018 | 07:47
Все города России уже ямы с навозом - одни Екатеринбургцы хотят вылезти из этой ямы с навозом....)))