Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области назначен Сергей Цивилёв

Он возглавил Кузбасс накануне, после того как стало известно об отставке Амана Тулеева. С начала марта Цивилёв занимал должность вице-губернатора. На прошлой неделе он выступал на митинге после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Тогда чиновник обвинил в попытке «попиариться на горе» местного жителя Игоря Вострикова, потерявшего в результате трагедии пятерых членов семьи, а потом встал на колени и попросил прощения за пожар. После нового назначения Цивилёв вновь обратился к жителям региона и пообещал разобраться в том, кто виноват в трагедии и гибели 64 человек.

Расследование пожара в торговом центре продолжается. Появляются всё новые комментарии ответственных чиновников. Накануне директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Ринат Еникеев заявил, что в торговом центре некорректно работала сигнализация.

Еникеев добавил, что сигнализация была переведена в ручной режим и что включить противопожарную систему должен был охранник.