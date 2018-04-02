Полиция более пяти часов удерживала участников автопробега против мусорного полигона в Волоколамске
По разным данным, от 12 до 18 человек были заблокированы на Новорижском шоссе, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя задержанных. Он уверяет, что в отделения никого не доставляли. Между тем, по данным ресурса гражданских активистов «Активатика», людей всё-таки увозили в ОВД. Ближе к ночи почти всех опустили. По данным сайта ОВД-Инфо, в отделении остаётся один из задержанных – Андрей Жданов. К нему не пускают адвоката. Со стороны полиции никаких комментариев на этот счёт нет.
Накануне жители подмосковного Волоколамска вновь вышли на митинг против свалки. По данным городской администрации, к акции присоединились 6 тысяч человек. На митинге выступил и мэр города Пётр Лазарев.
Местные жители поддержали мэра аплодисментами. После митинга группа протестующих организовала автопробег, участники направились в сторону Москвы, по дороге их остановила полиция.
Комментарии3
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rampa 02 апреля 2018 | 07:12
когда прекратится произвол полиции? Забирают людей, не предъявляя им ничего. И никто из полицейских за это не наказ
wuwer 02 апреля 2018 | 07:22
А какой был смысл или идея в поездке в Москву, после митинга?
Больше похоже на заранее подготовленную провокацию:......сбаламутить часть народа...выдернуть их из Волоколамска....тормознуть по дороге....попрессовать, шибко буйных на карандаш и в кутузку.
penderezky 02 апреля 2018 | 07:30
Ближе к ночи почти всех опустили. Ну уж...