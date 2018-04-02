Полиция более пяти часов удерживала участников автопробега против мусорного полигона в Волоколамске

По разным данным, от 12 до 18 человек были заблокированы на Новорижском шоссе, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя задержанных. Он уверяет, что в отделения никого не доставляли. Между тем, по данным ресурса гражданских активистов «Активатика», людей всё-таки увозили в ОВД. Ближе к ночи почти всех опустили. По данным сайта ОВД-Инфо, в отделении остаётся один из задержанных – Андрей Жданов. К нему не пускают адвоката. Со стороны полиции никаких комментариев на этот счёт нет.

Накануне жители подмосковного Волоколамска вновь вышли на митинг против свалки. По данным городской администрации, к акции присоединились 6 тысяч человек. На митинге выступил и мэр города Пётр Лазарев.

Местные жители поддержали мэра аплодисментами. После митинга группа протестующих организовала автопробег, участники направились в сторону Москвы, по дороге их остановила полиция.