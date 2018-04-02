Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана
Об этом со ссылкой на Центр управления пилотируемыми полётами Китая, сообщает агентство ТАСС.
Ранее сообщалось, что обломки должны рухнуть в океан у побережья Бразилии около 4 часов утра по московскому времени. Перед этим Китай сообщил Комитету ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что сохранившиеся обломки не представляют опасности для авиационного сообщения и для жителей Земли.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
blahovdav 02 апреля 2018 | 07:01
Плешивый вздохнул с облегчением. Любимая шутка его вороватых подельников вчера была: Вован, наши астрономы сказали, что может упасть на Кремль. Бункер, в тайгу к шаманам....
sg79g 02 апреля 2018 | 07:10
blahovdav:
Спросите об том хомячишку,
что в форуме Эха живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.
Недаром под новостью странной ,
как китайский спутник упал,
«Плохой очень дяденька Вова»,-
в отчаяньи он написал....