Росгвардия просит привлечь к ответственности сотрудников, которые должны были контролировать охрану «Зимней вишни»
Служебная проверка показала, что к работе на объекте с массовым пребыванием людей допустили неподготовленных охранников, пишет газета «Коммерсант». Издание уточняет, что директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подчинённым направить в Следственный комитет обращение с просьбой возбудить дело в отношении сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля. Именно они выдали лицензию ЧОПу «Центр защиты», работавшему в «Зимней вишне». В результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, в основном дети.
Комментарии5
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ura_123 02 апреля 2018 | 06:53
Унтер-офицерская вдова сама себя высекла...
vaka257 02 апреля 2018 | 06:57
Путин начал править страной ровно 6666 дней назад (если вести отсчёт с 31 декабря 1999 года)...
ihor_syvoryj 02 апреля 2018 | 06:58
"Отв-ти" это, судя по всему, "пожизненный ицих без гвоздей"?
luger_max_otto 02 апреля 2018 | 07:05
Вот кстати: а тех, кто у кандидатов в охраннники экзамены принимал и давал им бумажки, что они- квалифицированные охранники- с этими как быть- то?
balkin 02 апреля 2018 | 07:46
Вы уверены, что в СЛУЖЕБНЫЕ обязанности сотрудников ЧОхранногоП входит гражданская оборона? Включая обеспечение эвакуацию пюдей при чрезвычайных ситуациях?
Только не надо про самоотверженность. Героев мало и с каждым подвигом всё меньше и меньше