Росгвардия просит привлечь к ответственности сотрудников, которые должны были контролировать охрану «Зимней вишни»

Служебная проверка показала, что к работе на объекте с массовым пребыванием людей допустили неподготовленных охранников, пишет газета «Коммерсант». Издание уточняет, что директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подчинённым направить в Следственный комитет обращение с просьбой возбудить дело в отношении сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля. Именно они выдали лицензию ЧОПу «Центр защиты», работавшему в «Зимней вишне». В результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, в основном дети.