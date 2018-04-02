Скончался художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров

Ему было 62 года. Информацию о смерти режиссёра и драматурга Театр.doc подтвердил на своей странице в Фэйсбуке. Ранее режиссёр Марина Разбежкина уточнила в социальной сети, что Михаил Угаров умер в результате сердечного приступа. По её словам, врачи приехали быстро, но не успели спасти.

Спектакли по пьесам Михаила Угарова ставили во многих театрах России. Режиссёр был одним из идеологов театрального движения «Новая драма», занимался организацией фестиваля молодой драматургии «Любимовка».