Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» получил призы во всех основных номинациях национальной кинопремии «Ника»

Картину признали лучшим игровым фильмом, Бориса Хлебникова – лучшим режиссёром. Награды за лучшую актёрскую игру получили Александр Яценко и Ирина Горбачёва – исполнителей главных ролей.

Фильм «Салют-7» Клима Шипенко получил «Нику» за лучшую операторскую работу. В номинации «Открытие года» победил Александр Хант, режиссёр фильма под названием «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Лучшей неигровой картиной названа работа Олеси Фокиной «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека». Почётную премию имени Эльдара Рязанова в номинации «За честь и достоинство» получил народный артист СССР Владимир Этуш. Награду ему вручил художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас.

Церемония вручения наград началась с минуты молчания. Ведущий и основатель премии режиссёр Юлий Гусман попросил зал почтить память погибших при пожаре в Кемерове.