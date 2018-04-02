Самолеты двух таджикских авиакомпаний с сегодняшнего дня приостановили рейсы в ряд российских городов

Это было сделано по требованию Минтранса.

Ограничения коснутся, в частности, полетов из Худжанда и Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Красноярск и Санкт-Петербург. Кроме того, скоро истечет срок разрешения на полеты из Худжанда в Москву, сообщили в перевозчике «Сомон Эйр». В российском Минтрансе на такие меры пошли после того, как Таджикистан не стал подтверждать заявку компании «Уральские авиалинии» на полеты в Душанбе из Перми. Ведомство предлагает провести переговоры по этой проблеме в Москве. В то же время Агентство гражданской авиации Таджикистана предложило встретиться в столице республики в первой декаде апреля. Замдиректора ведомства Азиз Набизода в интервью «Интерфаксу» назвал действия Душанбе «зеркальными мерами» в отношении российских коллег. Однако в Агентстве уверяют, что не являются сторонниками ультиматумов и готовы к переговорам.

В апреле прошлого года Росавиация уже приостанавливала ряд рейсов «Сомон Эйр». Причиной стало отсутствие разрешения со стороны Таджикистана на полеты в Душанбе авиакомпании «Ямал». Спустя месяц переговоров Россия возобновила приостановленные рейсы.