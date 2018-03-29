Митинг в защиту исторических зданий от программы реновации прошёл накануне в Москве

На акцию вышли жители Басманного района. Это было выступление против разрушительных проектов столичного правительства, — сказал в интервью «Эху» председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Митрохин добавил, что акция прошла спокойно, в ней участвовали около двухсот человек.