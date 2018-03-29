Митинг в защиту исторических зданий от программы реновации прошёл накануне в Москве
На акцию вышли жители Басманного района. Это было выступление против разрушительных проектов столичного правительства, — сказал в интервью «Эху» председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Митрохин добавил, что акция прошла спокойно, в ней участвовали около двухсот человек.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт