В Екатеринбурге сегодня пройдёт митинг против отмены прямых выборов мэра
Среди тех, кто собирается лично поддержать акцию – политики Дмитрий Гудков и Ксения Собчак, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, режиссёры Василий Сигарев и Алексей Федорченко. О своём желании выйти на митинг заявили многие горожане, — рассказал «Эху Москвы» действующий глава города Евгений Розйман.
Розйман считает, что законопроект направлен лично против него.
Законопроект об отмене прямых выборов мэра внёс в заксобрание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу уже поддержал профильный комитет. Рассмотрение документа назначено на завтра.
Комментарии1
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patlik 02 апреля 2018 | 06:16
Я на митинг пойду. Но не думаю что народу будет много (много это 10т.чел.), общество инфантильно.