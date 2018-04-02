В Екатеринбурге сегодня пройдёт митинг против отмены прямых выборов мэра

Среди тех, кто собирается лично поддержать акцию – политики Дмитрий Гудков и Ксения Собчак, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, режиссёры Василий Сигарев и Алексей Федорченко. О своём желании выйти на митинг заявили многие горожане, — рассказал «Эху Москвы» действующий глава города Евгений Розйман.

Розйман считает, что законопроект направлен лично против него.

Законопроект об отмене прямых выборов мэра внёс в заксобрание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу уже поддержал профильный комитет. Рассмотрение документа назначено на завтра.